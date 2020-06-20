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Akhisarspor'da testi pozitif çıkan futbolcular belli oldu. 12 isim dışındaki diğer testler negatif

TFF 1. Lig'de yarınki Altay deplasmanı öncesi Teknik Direktör Yılmaz Vural dahil 12 ismin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı Akhisarspor'da Başkan Yardımcısı Ali Kuloğlu, bugün takım, yönetim ve çalışanlar için yapılan diğer 54 testin sonuçlarının negatif sonuçlandığını söyledi.

Akhisarspor'da testi pozitif çıkan futbolcular belli oldu. 12 isim dışındaki diğer testler negatif
20.06.2020 14:40 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:40

TFF 1. Lig'de yarınki Altay deplasmanı öncesi Teknik Direktör Yılmaz Vural dahil 12 ismin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı Akhisarspor'da Başkan Yardımcısı Ali Kuloğlu, bugün takım, yönetim ve çalışanlar için yapılan diğer 54 testin sonuçlarının negatif sonuçlandığını söyledi. Takımda futbolculardan Burhan Eşer, Ergin Keleş ve Vrsajevic, Teknik Direktör Yılmaz Vural, Antrenör Muhammed Türkmen ve tesislerdeki 7 çalışanda virüs tespit edildiğini ifade eden Kuloğlu, "Ter antrenmanı sonrası İzmir'e hareket edeceğiz. 22 futbolcuyla deplasmana gideceğiz. Son durumla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Pozitif çıkan hocalarımız, oyuncularımız ve çalışanlarımız Akhisar Devlet Hastanesi'nde karantina altına alınıp tedavileri başladı. Sağlık durumları son derece iyi. Sabah kalan personelimiz ve bizler hem PCR hem antikor testinden geçtik. 54 kişiye test yaptırdık ve bu testler negatif çıktı. Futbol Federasyonu'nun görevlendirdiği Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nden gelen sağlık ekibi de bir daha test yaptı. Moralimiz gayet iyi" dedi.

TÜM OYUCULARIMIZ OYNAMAK İSTİYOR

Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut, takımda yaşanan koronavirüs kabusuna rağmen diğer futbolcuların oynamak istediğini söyledi. TFF Sağlık Kurulu'nun Futbola Dönüş Protokolü'ne göre maçların ertelenmesi için takım kadrosundaki futbolcu sayısının 14'ün altına inmesi gerektiğini hatırlatan Karabulut, "Maçın iptal edilmesi için bir sebep yok. Biz hazırız. Diğer testlerin negatif çıkması oyuncularımızın moralini yerine getirdi. Maçımızı oynayacağız" dedi.

Teknik Direktör Yılmaz Vural ve sonuçları pozitif çıkan diğer isimlerin durumlarının iyi olduğunu belirten Başkan Karabulut, "Dün sabah yapılan PCR testlerinde 12 pozitif vaka çıktı. Akşam itibariyle Yılmaz Hocamız dahil bu isimler zaruri olarak Akhisar Devlet Hastanesi'nde karantinaya alındı. İkinci testi kendimiz özel olarak yaptırdık ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmadı" diye konuştu. 

VURAL'A BÜYÜK KABUS

Koronavirüs salgını yüzünden 3 aydır Yılmaz Atabarut Tesisleri'nden çıkmayan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, yine de virüse yakalanmaktan kaçamadı. Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 67 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği ülkemizde 67 yaşındaki Vural, 19 Mart'ta İstanbul'a gidip ailesini Akhisar'a getirdikten sonra kendisini 20 Mart'tan itibaren tesislere kapattı. Tesisten hiç çıkmayan Vural, takımını ilk haftalarda online antrenmanlarla çalıştırdı. 29 Nisan'dan itibaren tesislerde gruplar halinde antrenmanlara başlayan Akhisarspor, 10 Mayıs'tan beri de takım antrenmanları yapıyor. Akhisar'ın İzmir'de ikamet eden futbolcuları takım otobüsüyle toplu olarak ilçeye getiriliyor.

- Burhan

Kaynak: DHA

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