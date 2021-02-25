Akhisarspor'da teknik direktör Mesut Dilsöz'le yollar ayrıldı
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Akhisarspor'da teknik direktör Mesut Dilsöz'le yollar ayrıldı

25.02.2021 17:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:54
Akhisarspor'da teknik direktör Mesut Dilsöz'le yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Mesut Dilsöz dönemi sona erdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Mesut Dilsöz dönemi sona erdi.

Akhisarspor Kulübü Başkanı Evren Özbey, yaptığı açıklamada, teknik direktör Mesut Dilsöz ile karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırdıklarını söyledi.

Teknik direktörlük için eski çalıştırıcıları Yılmaz Vural'a teklif götürdüklerini kaydeden Özbey, "Kendisi Süper Lig'den bazı kulüplerden cevap beklediğini, şu an için düşünmediğini söyledi. Başka görüştüğümüz bir iki isim daha var." ifadelerini kullandı.

Sezona Cem Kavçak ile başlayan yeşil-siyahlı ekip daha sonra takımın başına Mesut Dilsöz'ü getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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