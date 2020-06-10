Akhisarspor'da stada lig bakımı
TFF 1'inci Lig'de koronavirüs salgını arası sonrası lig maratonuna yeniden başlamak için gün sayan Akhisarspor'da stat da bakımdan geçiyor.
10.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:43
TFF 1'inci Lig'de koronavirüs salgını arası sonrası lig maratonuna yeniden başlamak için gün sayan Akhisarspor'da stat da bakımdan geçiyor.
Akhisar Belediyesi, Ege temsilcisinin mabedi Spor Toto Akhisar Stadı'nın zeminini sezonun devamına hazır hale gelmesi için bakıma aldı. Stadın zemininde hibrit çime son olarak kök mantarı ilaçlaması yapıldı. Akhisarspor, 21 Haziran'da Altay'a konuk olduktan sonra evindeki ilk maçta 28 Haziran'da Ümraniyespor'u ağırlayacak.
Kaynak: DHA