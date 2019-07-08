Akhisarspor'da sezon hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, 2019-2020 sezonu için kendi tesislerindeki çalışmalarını tamamladı.

Sezon hazırlıklarını 3 Temmuz'dan bu yana Yılmaz Atabarut Tesislerinde sürdüren yeşil-siyahlı ekip bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarının Akhisar etabını sonlandırdı. Yarını izinli geçirecek Akhisarsporlu oyuncular 10 Temmuz'da Erzurum'a hareket edecek.

Erzurum kampını 22 Temmuz'da tamamlayacak yeşil-siyahlı ekip, 25 Temmuz'dan 7 Ağustos'ta Ankara'da Galatasaray ile oynayacağı TFF Süper Kupa maçına kadar hazırlıklarını Kızılcahamam'da sürdürecek.

Akhisarspor, TFF Süper Kupa maçının ardından Akhisar'a dönecek.

Kaynak: AA