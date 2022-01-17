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Akhisarspor'da penaltı isyanı

Akhisarspor'da penaltı isyanı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ikinci yarının ilk haftasında Criptoswaps Zonguldak Kömürspor'la evinde golsüz berabere kalıp alt sıralardan çıkamayan Akhisarspor penaltı isyanında.

ZONGULDAK (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ikinci yarının ilk haftasında Criptoswaps Zonguldak Kömürspor'la evinde golsüz berabere kalıp alt sıralardan çıkamayan Akhisarspor penaltı isyanında. Maçta ikinci yarıda rakip kalecinin karşı karşıya pozisyonda Bertuğ topa vurduktan sonra yaptığı hareketin net faul ve penaltı olduğunu savunan Akhisarspor, o anların görüntülerini kulübün sosyal medya sayfalarında, "Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.. Ama kaybedilen 2 puan!" mesajıyla paylaştı.


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Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Futbol Federasyonu, Zonguldak, Spor, Haber

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