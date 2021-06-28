Akhisarspor'da Özbey kardeşlerle ilgili şikayette karar

YENİ sezonda 2'nci Lig'e düşen Akhisarspor'da Başkan Evren Özbey ile kulüpte yönetici de olan kardeşi Serhat Özbey ve ortakları olduğu iddia edilen Abdul Samet Süner'le ilgili, menajerlik faaliyetleri yürüttükleri yönünde Futbol Federasyonu'na nisan ayında yapılan şikayetten ceza çıkmadı.

YENİ sezonda 2'nci Lig'e düşen Akhisarspor'da Başkan Evren Özbey ile kulüpte yönetici de olan kardeşi Serhat Özbey ve ortakları olduğu iddia edilen Abdul Samet Süner'le ilgili, menajerlik faaliyetleri yürüttükleri yönünde Futbol Federasyonu'na nisan ayında yapılan şikayetten ceza çıkmadı. TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Başkan Evren Özbey ve Serhat Özbey hakkında, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 4/3'üncü maddesine aykırı eylemleri nedeniyle yapılan sevkte isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer görmedi. Yeşil-siyahlı takımda geçen sezon 9 futbolcusu bulunan menajer Abdul Samet Süner hakkında ise Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 4/2'nci ve 19'uncu maddelerine aykırı eylemleri nedeniyle yapılan sevkte de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer görülmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı