Akhisarspor'da Onyebueke olayının yankıları sürüyor
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Akhisarspor'da Onyebueke olayının yankıları sürüyor

Akhisarspor'da Onyebueke olayının yankıları sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor

FIFA kayıtlarına göre daha önce amatör veya profesyonel olarak hiçbir kulüpte forma giymediği ortaya çıkan 20 yaşındaki Martins Chisom Onyebueke'yi transfer etmesi tartışılan Akhisarspor, konuyla ilgili açıklama yayımladı.

FIFA kayıtlarına göre daha önce amatör veya profesyonel olarak hiçbir kulüpte forma giymediği ortaya çıkan 20 yaşındaki Martins Chisom Onyebueke'yi transfer etmesi tartışılan Akhisarspor, konuyla ilgili açıklama yayımladı.

Yeşil-siyahlı yönetim, kulüple devre arasında 6 aylığına sözleşme imzalayıp şimdiye kadar hiçbir maçta forma giymeyen Onyebueke'nin futbol hayatına ABD'de başladığını, daha önce Alanyaspor U17, Kayserispor U19 takımlarıyla hazırlık maçlarına çıktığını belirtip kulüpte uzun süreli deneme süresinin ardından hiçbir ücret talep etmeden sözleşme imzaladığını duyurdu.

Akhisarspor Yönetimi, Onyebueke haberlerinin amacının düşme hattındaki takımı demoralize etmek olduğunu iddia ederek, oyuncu siyahi olduğu için kendisine sosyal medyada ırkçılık yapıldığını savundu. Menajerlik faaliyetleriyle ilgili iddialarla eleştirilen yönetim, kulübün kirli menajerlik düzenine para kazandırmadığı için sistematik olarak küme düşürülmeye çalışıldığını iddia etti. Yönetim, Onyebueke'nin ABD'de 7'şer kişilik takımların katıldığı özel futbol turnuvasındaki ödül töreninde çekilen fotoğraflarını, Kayseri, Alanya ve Akhisar'daki denenme günlerinden videolarını paylaştı. HALI SAHA TURNUVASI İDDİASI

Akhisarspor yönetiminin açıklaması sosyal medyada birçok taraftarı tatmin etmedi. Onyebueke'nin ABD'de katıldığı turnuvanın halı saha turnuvası olduğunu iddia eden taraftarlar, yeşil-siyahlıların spor kamuoyuna bomba gibi düşen olayı ırkçılığa çekmesini ise eleştirdi.

 


- İzmir
Akhisarspor'da Onyebueke olayının yankıları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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