Akhisarspor'da Mustafa Yumlu Sezonu Kapattı

UEFA Avrupa Ligi J Grubunda perşembe günü İspanyol devi Sevilla'yı ağırlayacak Akhisarspor'a iki şok haber birden geldi. Bu sezon sakatlıklardan yana başı dertte olan, Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında, Avrupa'da ise grubunda son sırada bulunan yeşil-siyahlılarda stoperlerden Mustafa Yumlu sezonu kapatırken, Dany ise en az 3 ay sahalardan uzak kalacak.

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU

Haftalardır kırık burunla, ameliyat olmadan maske takarak oynayıp fedakarlık yapan Mustafa, son Erzurumspor maçında sakatlanıp oyundan çıktı. Çekilen MR'ında çapraz bağları koptuğu tespit edilen tecrübeli stoperin sezonu kapattığı öğrenildi. Göztepe maçında tendonundan sakatlanan Dany'nin de ameliyat olmasa bile iyileşmesi 3 ay sürecek.

CİHAT ARSLAN BİR STOPERLE İDARE EDECEK

Defansta alternatifi az olan, Mustafa ve Dany'nin sakatlığıyla moral çöküntüsü yaşayan Akigo'nun elinde tek stoper olarak Caner Osmanpaşa kaldı. Akhisar, lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda devre arasına kadar kalan 11 maçta yalnız 1 stoperle idare edecek. Teknik direktör Cihat Arslan, kadro içinden defansa alternatif oluşturmaya çalışacak.

"PES ETMEYE NİYETİMİZ YOK"

Elinde golcü olarak da formsuz Seleznyov olan yeşil siyahlı ekipte ayrıca Sevilla maçı öncesi Regattin'in de belinde sakatlık bulunuyor. Eylül ayından beri forma giyemeyen Serginho, tedavi olduğu Brezilya'dan Türkiye'ye dönüp düz koşulara yeni başladı. Eksikler nedeniyle eli kolu bağlanan Cihat Arslan, Sevilla maçında ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Pes etme niyetinde değiliz, en az 1 puan istiyoruz" dedi.