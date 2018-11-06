Akhisarspor'da Mustafa Yumlu Sezonu Kapattı
Akhisarspor'da çapraz bağları kopan Mustafa Yumlu sezonu kapatırken, Dany ise en az 3 ay sahalardan uzak kalacak.
UEFA Avrupa Ligi J Grubunda perşembe günü İspanyol devi Sevilla'yı ağırlayacak Akhisarspor'a iki şok haber birden geldi. Bu sezon sakatlıklardan yana başı dertte olan, Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında, Avrupa'da ise grubunda son sırada bulunan yeşil-siyahlılarda stoperlerden Mustafa Yumlu sezonu kapatırken, Dany ise en az 3 ay sahalardan uzak kalacak.
ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU
Haftalardır kırık burunla, ameliyat olmadan maske takarak oynayıp fedakarlık yapan Mustafa, son Erzurumspor maçında sakatlanıp oyundan çıktı. Çekilen MR'ında çapraz bağları koptuğu tespit edilen tecrübeli stoperin sezonu kapattığı öğrenildi. Göztepe maçında tendonundan sakatlanan Dany'nin de ameliyat olmasa bile iyileşmesi 3 ay sürecek.
CİHAT ARSLAN BİR STOPERLE İDARE EDECEK
Defansta alternatifi az olan, Mustafa ve Dany'nin sakatlığıyla moral çöküntüsü yaşayan Akigo'nun elinde tek stoper olarak Caner Osmanpaşa kaldı. Akhisar, lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda devre arasına kadar kalan 11 maçta yalnız 1 stoperle idare edecek. Teknik direktör Cihat Arslan, kadro içinden defansa alternatif oluşturmaya çalışacak.
"PES ETMEYE NİYETİMİZ YOK"
Elinde golcü olarak da formsuz Seleznyov olan yeşil siyahlı ekipte ayrıca Sevilla maçı öncesi Regattin'in de belinde sakatlık bulunuyor. Eylül ayından beri forma giyemeyen Serginho, tedavi olduğu Brezilya'dan Türkiye'ye dönüp düz koşulara yeni başladı. Eksikler nedeniyle eli kolu bağlanan Cihat Arslan, Sevilla maçında ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Pes etme niyetinde değiliz, en az 1 puan istiyoruz" dedi.
-
Takımım akhisar maalesef knock out (nakaft) oldu bu sene hep avrupa ligi yüzünden. Geçen senelerde de avrupaya gidebiliyorken bilerek işte bu yüzden gitmiyordu. ama maalesef bu sene ziraat kupasını alarak gitmek zorunda kaldı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
trabzondaki trabzonlular tarafından kıymeti bilinemedi. trabzon defansındakilerin hangisi mustafadan üstün söylermisiniz. çok üzüldüm.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
AKHİSAR DÜŞER % 98Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
-
Allah şifa versin çok karaktersiz diye biliyorum kendisiniCevap Yaz 9 6 Yayından KaldırFIRTINA 61: Ne alaka? Karaktersiz olduğu için mi maçta önce burnu kırıldı, bu yetmemiş gibi kırık burunla çıktığı başka bir maçta Çapraz bağlarını kopardı? Ayıp arkadaşlar, ayıp. . . Adam ekmek yediği takım için ölümüne oynuyor, daha ne yapacak?Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın8 Yayından Kaldır