Akhisarspor'da korona virüs şoku
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Akhisarspor'da korona virüs şoku

TFF 1. Lig takımlarından Akhisarspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural ve futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş ile Vrsajevic dahil olmak üzere toplam 12 kişinin korona virüs (Covid-19) testleri pozitif çıktı.

Akhisarspor'da korona virüs şoku
20.06.2020 15:22 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:25

TFF 1. Lig takımlarından Akhisarspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural ve futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş ile Vrsajevic dahil olmak üzere toplam 12 kişinin korona virüs (Covid-19) testleri pozitif çıktı. Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut ve yardımcısı Ali Kuloğlu, konuyla ilgili son gelişmeleri anlattı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden ve 21 Haziran Pazar günü Altay deplasmanında sahalara dönecek olan Akhisarspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural ve 3 futbolcu dahil 12 ismin korona virüs testinin pozitif çıkması Ege ekibinde şok etkisi oluşturdu. Testleri pozitif çıkan teknik direktör Yılmaz Vural ve futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş ile Vrsajevic dahil olmak üzere toplam 12 kişi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde karantinaya alındı. Konuyla ilgili Akhisarspor Kulübü Başkanı Fatih Karabulut ve Kulüp Başkan Yardımcısı Ali Kuloğlu, son bilgileri gazetecilerle paylaştı. Kulüp Başkan Yardımcısı Ali Kuloğlu, "Dünkü yapılan testler sonucunda 2'si teknik heyetimiz, 3'ü futbolcu ve 7 personelimizde korona virüs testi sonucu pozitif çıktı. Bu teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimiz şu anda Akhisar Devlet Hastanesi'nde karantinaya girmişlerdir. Sağlık durumları son derece iyi, morallerimiz de iyi. Sabah kalan personelimiz ve bizler dahil olmak üzere kant testi yapıldı. Bu test iki özelliği de içeriyor hem antikor hem de PCR testi bir arada oldu. Bunların da sonuçları geldi. İkinci yaptırdığımız testte 54 kişi de sonuçlar negatif çıktı. Bu son derece sevindirici bir durum. Yaklaşık 1 saat önce Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden gelen sağlık ekibi de tekrar test yaptı. Bunların sonuçları da yaklaşık 2-3 saat içerisinde elimize ulaşacak. Yarınki Altay maçı için futbolcularımızın ve ekibimizin morali gayet iyi" dedi.

KORONA VİRÜS TESPİT EDİLEN İSİMLERİ AÇIKLADI

Başkan Yardımcısı Kuloğlu, testi pozitif çıkan isimleri de açıklayarak, "Futbolcularımız Burhan Eşer, Ergin Keleş ve Vrsajevic, teknik direktörümüz Yılmaz Vural ve Muhammet hocamız ile birlikte 7 personelimizde korona virüs tespit edildi. Bugün saat 4'te bir ter idmanı yapıp saat 6 gibi İzmir'e gitmeyi planlıyoruz. İnşallah 22 futbolcuyla İzmir'de olacağız" diye konuştu.

"TÜM OYUNCULARIMIZ OYNAMAK İSTİYOR"

Dün akşam PCR testi yaptırdıklarını ve sonuçlarının ellerine ulaştığını aktaran Akhisarspor Kulübü Başkanı Fatih Karabulut, 12 kişinin testinin pozitif çıktığını belirtti. Karabulut, "3 futbolcu, teknik ekipten 2 isim ve 7 personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Akşam itibariyle tüm oyuncularımız ve personelimiz Akhisar Devlet Hastanesi'nde karantinaya alınmıştı. Hiçbir belirtiye rastlanmadığı halde testlerde çıktığı için mecburen karantinaya girmişlerdir. Yılmaz hocam, oyuncularımızın ve diğer personelimizin sağlık durumları gayet iyi. Bu sabah itibariyle tüm oyuncularımız tekrardan ikinci PCR testine girdiler. Sonuçlarının negatif çıkması bizi sevindirmiştir. Onun haricinde biz tekrar antikor testini kendimiz özel olarak yaptırdık. Bu testin sonuçlarında da hiçbir pozitif vakaya rastlanılmadı. Bugün saat 6 gibi oyuncularımızı İzmir'e uğurlayacağız. Yarın Altay maçımız var. Tüm oyuncularımız oynamak istiyor. Federasyonun da daha önceden futbola dönüş protokolünde bildirmiş olduğu gibi en az 11 oyuncuda pozitif vaka çıkması lazım ki maçın iptal edilmesi için bir sebep olsun. Biz hazırız. Son negatif vakalar da oyuncularımızın moralini yerine getirdi. Oynamaktan yanayız" dedi.

(Barış Gezici-Önder Aydın/İHA)

Kaynak: İHA

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