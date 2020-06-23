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Akhisarspor'da korona kabusu sürüyor

TFF 1'inci Lig'de 3 aylık ara sonrası Altay'la oynadığı ilk maça 1 gün kala kulüpte teknik direktör Yılmaz Vural ve 3 futbolcu dahil 12 ismin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla sarsılan Akhisarspor'da sıkıntılar devam ediyor.

Akhisarspor'da korona kabusu sürüyor
23.06.2020 13:24 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:27

TFF 1'inci Lig'de 3 aylık ara sonrası Altay'la oynadığı ilk maça 1 gün kala kulüpte teknik direktör Yılmaz Vural ve 3 futbolcu dahil 12 ismin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla sarsılan Akhisarspor'da sıkıntılar devam ediyor. Moral çöküntüsü yaşayıp eksik çıktığı maçta aldığı 3-1'lik mağlubiyetle sarsılarak ilk 2 hayallerine uzak kalırken Play-Off'u bile riske atan Akhisar, en az 2 maçta daha Yılmaz Vural ve testi pozitif çıkan Burhan Eşer, Ergin Keleş ile Vrsajevic'ten yoksun olacak. Bütün sezonun emeğini tek günde yaşadığı kabusla riske atan yeşil-siyahlılarda Akhisar Devlet Hastanesi'nde 14 günlüğüne karantina altına alınan Vural ve 3 futbolcu bu periyotta iyileşmezlerse 28 Haziran'da iç sahada oynanacak Cesar Grup Ümraniyespor ve 2 Temmuz'daki İstanbulspor deplasmanını kaçıracak.

Son 6 maçın 3'ünde Vural ve 3 yıldızından yoksun olma korkusu yaşayan Akhisarspor'da bu hafta Ümraniye karşısında Altay maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cocalic, sakatlıkları süren Alperen, Muhammet Reis ve Hasan Ali forma giymeyecek. Defans hattında Vrsajevic'in karantinada olması, Alperen'in sakatlığının üzerine Cocalic'in de cezalı duruma düşmesi teknik heyeti çok zorlayacak. Yılmaz Vural, 3 futbolcu ve karantina altındaki diğer çalışanlara ilaç tedavisinin ardından tekrar test yapılmasını bekleyen yönetim, üst üste 2 test sonucunun negatif çıkıp hocası, futbolcuları ve çalışanlarına daha erken kavuşmayı umut ediyor. Akhisarspor'da Ümraniyespor maçından 2 gün önce cuma günü yapılacak zorunlu koronavirüs testinde başka futbolcularda daha virüs çıkmasından da endişe ediliyor.


Kaynak: DHA

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