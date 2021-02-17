Akhisarspor'da Keita telaşı

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardaki direkt rakiplerinden Menemenspor'la cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçı yeniden çıkışa geçmek için fırsat olarak gören düşme hattındaki Akhisarspor'da Paul Keita telaşı yaşanıyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardaki direkt rakiplerinden Menemenspor'la cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçı yeniden çıkışa geçmek için fırsat olarak gören düşme hattındaki Akhisarspor'da Paul Keita telaşı yaşanıyor.

Devre arasında transfer edildikten sonra oynanan 4 lig maçında da ilk 11'de forma giyen 28 yaşındaki Senegalli ön libero, Tuzlaspor, Bandırmaspor ve Balıkesirspor mücadelelerinde 90 dakika sahada kalıp son Samsunspor sınavında 68'inci dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Antrenmanlara katılamayan tecrübeli futbolcu maça yetiştirilmeye çalışılıyor. Akhisarspor, yine ara transfer döneminde alınıp aynı bölgede oynayan Nijeryalı Lawal'ın da form tutmasını bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı