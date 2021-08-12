Akhisarspor'da kamp başladı
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Akhisarspor'da kamp başladı

Akhisarspor'da kamp başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig'e düştüğü yeni sezon öncesi antrenmanlarını 23 Temmuz'dan beri tesislerinde sürdüren Akhisarspor, Afyonkarahisar'da kampa girdi.

TFF 2'nci Lig'e düştüğü yeni sezon öncesi antrenmanlarını 23 Temmuz'dan beri tesislerinde sürdüren Akhisarspor, Afyonkarahisar'da kampa girdi. Yeşil-siyahlı ekip 23 Ağustos'a kadar sürecek kampta hazırlık maçları da oynayacak. Akhisar'da takımın Süper Lig'de yer aldığı dönemden bu yana forma giyen altyapı patentli oyunculardan Hasan Ali Adıgüzel'in ise alacakları için Futbol Federasyonu'na başvurduğu gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığı iddia edildi. Daha önce geleceğin yıldızları arasında gösterilen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 kez diz çapraz bağlarından sakatlanıp ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Akhisarspor'da sezon öncesi Çekdar Orhan da alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılmıştı.


Akhisarspor'da kamp başladı
Akhisarspor'da kamp başladı
Akhisarspor'da kamp başladı
Akhisarspor'da kamp başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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