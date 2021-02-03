Akhisarspor'da kaleci Enes Kimia'nın lisansı çıktı
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Akhisarspor'da kaleci Enes Kimia'nın lisansı çıktı

03.02.2021 20:37 | Son Güncelleme: 03.02.2021 20:40
Akhisarspor'da kaleci Enes Kimia'nın lisansı çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un Çekya'nın Rakovnik takımından kadrosuna dahil ettiği kaleci Enes Kimia'nın lisansı çıktı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un Çekya'nın Rakovnik takımından kadrosuna dahil ettiği kaleci Enes Kimia'nın lisansı çıktı.

Akhisarspor Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Enes Kimia, Akhisarspor'umuzda, hoş geldin Enes Kimia." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonunda yer alan bilgiye göre, 28 Ocak Perşembe günü 4,5 yıllık sözleşme imzalanan Çekya doğumlu 22 yaşındaki Enes Kimia'nın lisansı bugün çıktı.

Genç kaleci, Türkiye'de daha önce Sivasspor ve Kasımpaşa'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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