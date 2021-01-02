Akhisarspor'da Hadzic gönderildi

TFF 1'inci Lig'de bugün deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek art arda 7'nci mağlubiyetini alan Akhisarspor'da İrfan Hadzic ile yollar ayrıldı. Ümraniyespor deplasmanında 90 dakikada forma giyen Boşnak santrforun durumuyla ilgili yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz İrfan Hadzic ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır" ifadesine yer verildi. Akhisarspor'da 1.5 sezon görev alan 27 yaşındaki Hadzic, geçen sezon ligde 16 maçta 3 golle oynarken, bu sezon 14 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı