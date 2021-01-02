Akhisarspor'da Hadzic gönderildi
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Akhisarspor'da Hadzic gönderildi

02.01.2021 17:12 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:16
Akhisarspor'da Hadzic gönderildi

TFF 1'inci Lig'de bugün deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek art arda 7'nci mağlubiyetini alan Akhisarspor'da İrfan Hadzic ile yollar ayrıldı.

TFF 1'inci Lig'de bugün deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek art arda 7'nci mağlubiyetini alan Akhisarspor'da İrfan Hadzic ile yollar ayrıldı. Ümraniyespor deplasmanında 90 dakikada forma giyen Boşnak santrforun durumuyla ilgili yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz İrfan Hadzic ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır" ifadesine yer verildi. Akhisarspor'da 1.5 sezon görev alan 27 yaşındaki Hadzic, geçen sezon ligde 16 maçta 3 golle oynarken, bu sezon 14 karşılaşmada 5 gol kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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