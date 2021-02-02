Akhisarspor'da gözler Sissoko'da olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akhisarspor'da gözler Sissoko'da olacak

02.02.2021 14:40 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:40
Akhisarspor'da gözler Sissoko'da olacak

TFF 1'inci Lig'de üst üste Tuzlaspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'u yenerek ikinci yarıya müthiş bir başlangıç yapan ve düşme hattından kurtulan Akhisarspor'da transfer bombalarının patlaması da camiayı sevince boğdu.

TFF 1'inci Lig'de üst üste Tuzlaspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'u yenerek ikinci yarıya müthiş bir başlangıç yapan ve düşme hattından kurtulan Akhisarspor'da transfer bombalarının patlaması da camiayı sevince boğdu. Yaşadığı mali kriz nedeniyle sezonun ilk yarısında birçok as futbolcusunu kaybeden yeşil-siyahlılar, devre arasında transfer yasağını kaldırarak kadrosunu tekrar güçlendirdi. Son olarak ara transfer sezonunun son gününde İbrahim Sissoko'yla sözleşme imzalayan Akhisarspor'da Teknik Direktör Mesut Dilsöz de oldukça rahatladı. Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen 29 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun, 7 Şubat Pazar günü deplasmanda oynanacak Aydeniz Et Balıkesirspor maçında görev alabileceği kaydedildi. Sissoko, bu sezon Erzurumspor'la 13 Süper Lig maçına çıktı. Toplam 516 dakika forma giyen deneyimli futbolcu 1 gol ve asistle oynadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Guy Ritchie Didem Kınalı Jason Statham
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ünal Karaman Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akhisarspor'da gözler Sissoko'da olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 14:44:29. #1.14#
title