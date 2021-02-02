Akhisarspor'da gözler Sissoko'da olacak

TFF 1'inci Lig'de üst üste Tuzlaspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'u yenerek ikinci yarıya müthiş bir başlangıç yapan ve düşme hattından kurtulan Akhisarspor'da transfer bombalarının patlaması da camiayı sevince boğdu.

TFF 1'inci Lig'de üst üste Tuzlaspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'u yenerek ikinci yarıya müthiş bir başlangıç yapan ve düşme hattından kurtulan Akhisarspor'da transfer bombalarının patlaması da camiayı sevince boğdu. Yaşadığı mali kriz nedeniyle sezonun ilk yarısında birçok as futbolcusunu kaybeden yeşil-siyahlılar, devre arasında transfer yasağını kaldırarak kadrosunu tekrar güçlendirdi. Son olarak ara transfer sezonunun son gününde İbrahim Sissoko'yla sözleşme imzalayan Akhisarspor'da Teknik Direktör Mesut Dilsöz de oldukça rahatladı. Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen 29 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun, 7 Şubat Pazar günü deplasmanda oynanacak Aydeniz Et Balıkesirspor maçında görev alabileceği kaydedildi. Sissoko, bu sezon Erzurumspor'la 13 Süper Lig maçına çıktı. Toplam 516 dakika forma giyen deneyimli futbolcu 1 gol ve asistle oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı