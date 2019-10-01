Akhisarspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları
TFF 1. Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü Giresunspor'a konuk olacak Akhisarspor, maçın hazırlıklarına başladı.
TFF 1. Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü Giresunspor'a konuk olacak Akhisarspor, maçın hazırlıklarına başladı.
Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın başında teknik direktör Mehmet Altıparmak, sahada futbolcularla bir süre toplantı yaptı.
Toplantının ardından idmana başlayan yeşil-siyahlı oyuncular, ısınma sonrası, dar alanda pas çalışması yapıp, yarım sahada çift kale oynadı.
Ligde geçen haftayı lider kapatan Manisa temsilcisinde sakatlığı bulunan Taha Yalçıner, antrenmanda yer almadı.
Öte yandan antrenmanı izleyen bir grup taraftar, oyunculara sevgi gösterisinde bulundu.
Akhisarspor, Giresunspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.