Akhisarspor'da gidişat kötü

SPOR Toto 1'inci Lig'de art arda üçüncü mağlubiyetini Menemenspor'a deplasmanda 6-2 yenilerek alıp düşme hattında kalan Akhisarspor, büyük halay kırıklığı yaşıyor. Sezonun ilk yarısında dağılan kadrosuyla devreyi üst üste 8 mağlubiyetle düşme barajında kapatan yeşil-siyahlılarda devre arasında transfer yasağının kaldırılıp 8'i yabancı 27 takviyeyle yeni bir takım kurulması da kötü gidişi durduramadı. Yenilenen kadrosuyla ikinci yarının ilk 2 maçını kazandıktan sonra üst üste Balıkesirspor'a 3-0, Samsunspor'a 4-1, Menemenspor'a da 6-2 yenilip kabustan uyanamayan Akigo, 3 haftada kalesinde 14 gol gördü.

Kötü gidişi yeni futbolcularıyla da bir türlü durduramalan Akhisarspor'da taraftarlar teknik direktör Mesut Dilsöz'e tepki gösterip istifaya davet etti. Takımın başında çıktığı 10 maçta 8 mağlubiyet alan Dilsöz, kadro tercihleri ve yönetimin sahadaki kadroya müdahale ettiği iddialarıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Menemen'de ilk 12 dakikada kalesinde 3 gol görüp defansta büyük zaaf yaşayan yeşil-siyahlılarda Mesut Dilsöz maçın ardından, "Maçın başında kalemize gelen ilk topun gol olması sonuca etki etti. Rakibi tebrik ediyorum. Çok fazla konuşacak bir şey bulamıyorum. Toparlanmak için gereken her şey yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı