Akhisarspor'da Fırat Gül ilk antrenmanına çıktı
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Akhisarspor'da Fırat Gül ilk antrenmanına çıktı

26.02.2021 19:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:54
Akhisarspor'da Fırat Gül ilk antrenmanına çıktı

TFF 1. Lig'de 28 Şubat Pazar günü Bursaspor'a konuk olacak Akhisarspor, yeni teknik direktörü Fırat Gül yönetiminde çalıştı.

TFF 1. Lig'de 28 Şubat Pazar günü Bursaspor'a konuk olacak Akhisarspor, yeni teknik direktörü Fırat Gül yönetiminde çalıştı.

Ligde 23. haftada İstanbulspor'a 1-0 yenilen Akhisarspor, teknik direktör Mesut Dilsöz'le yollarını ayırdıktan sonra Fırat Gül'ü takımın başına getirdi. Ligde 19 puanla 16. sırada yer alan yeşil-siyahlı ekip, Bursaspor maçının hazırlıklarına Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde devam etti.

Fırat Gül'ün ilk antrenmanına çıktığı yeşil-siyahlı ekip, ısınmanın ardından pas çalışması ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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