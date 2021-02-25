Akhisarspor'da Fırat Gül dönemi
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Akhisarspor'da Fırat Gül dönemi

25.02.2021 22:15 | Son Güncelleme: 25.02.2021 22:18
Akhisarspor'da Fırat Gül dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaştı,Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı ekip, son olarak geçen sene Boluspor'u çalıştıran Gül ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaştı,

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı ekip, son olarak geçen sene Boluspor'u çalıştıran Gül ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada Fırat Gül'e Akhisarspor kariyerinde başarılar dilenerek, anlaşmanın camiaya hayırlı olması temenni edildi.

Sezona Cem Kavçak ile başlayan yeşil-siyahlı ekip daha sonra takımın başına Mesut Dilsöz'ü getirmişti.

Manisa temsilcisi, bu akşam Dilsöz ile karşılıklı anlaşarak, yollarını ayırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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