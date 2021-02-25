Akhisarspor'da Fırat Gül dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaştı,Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı ekip, son olarak geçen sene Boluspor'u çalıştıran Gül ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.