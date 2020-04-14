Akhisarspor'da Erhan Çelenk'in gözü kupada Kariyerinde Kahramanmaraşspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'yle toplamda 6 kupa kaldıran deneyimli oyuncu, "Şimdi sıra Akhisarspor'a geldi.

Kariyerinde Kahramanmaraşspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'yle toplamda 6 kupa kaldıran deneyimli oyuncu, "Şimdi sıra Akhisarspor'a geldi. Koronavirüs salgını yüzünden futboldan uzak kaldık ama bugünleri de ülkece atlatacağız. Liglerin yeniden başlamasıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şampiyonluk yarışında iddialıyız. Kalan 6 haftada gerekeni yapacağız ve yeniden Süper Lig'e döneceğiz" dedi.

Erhan Çelenk, 2011-2012 ve 2012-2013'te Kahramanmaraşspor formasıyla 3. Lig ve 2. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Erhan, Erzurumspor formasıyla ise üst üste 3 sene kupa kaldırdı. Deneyimli futbolcu Erzurumspor'la 2015-2016'da 3'üncü Lig'de, 2016-2017'de 2'nci Lig'de ve 2017-2018'de ise 1'inci Lig'de hedefe ulaştı.

Son olarak geçen sezon Gaziantep FK ile 1'inci Lig Play-Off finalini kazanan Erhan, yaz döneminde Akhisarspor'a geldi. Ege ekibinde 28 lig maçına çıkan tecrübeli orta saha 8 gol atarak başarılı bir grafik ortaya koydu.