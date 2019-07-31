Akhisarspor'da Emeghara listede

Gazişehir Gaziantep'ten Hollandalı Rydell Poepon'la ilgilenen yeşil-siyahlıların, Azerbaycan Premier Ligi takımı Qarabağ Ağdam'dan Innocent Emeghara'yı da listesine eklediği bildirildi. Kulübünden ayrılan Nijerya asıllı İsviçreli golcüyle temasa geçen kurmayların olumlu yanıt aldığı ifade edildi.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın önceliği geçen sezon Gazişehir'den eski öğrencisi olan Poepon'a verdiği, Hollandalı'da sorun çıkarsa 30 yaşındaki Emeghara için harekatın hızlanacağı ifade edildi. Geçen sezon Qarabağ'da 11 lig, 4 UEFA Avrupa Ligi ve 3 Şampiyonlar Ligi müsabakasına çıkan deneyimli forvet toplam 5 gole imza attı. İsviçre Milli Takımı'nda da görev alan Emeghara, Zürih'te futbola başlayıp Winterthur, Grasshoppers, Lorient, Siena, Livorno, San Jose Earthquakes ve Ermis Aradippou'du takımlarında oynadı.

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