Akhisarspor'da Delarge açıldı
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Akhisarspor'da Delarge açıldı

09.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:11
Akhisarspor'da Delarge açıldı

SPOR Toto 1'inci Lig'de son sıradaki Eskişehirspor'u 3-0 mağlup ederek düşme hattından kurtulma yolunda umut tazeleyen Akhisarspor'da, devre arasında takıma katılan golcü Dzon Delarge suskunluğunu bozdu.

SPOR Toto 1'inci Lig'de son sıradaki Eskişehirspor'u 3-0 mağlup ederek düşme hattından kurtulma yolunda umut tazeleyen Akhisarspor'da, devre arasında takıma katılan golcü Dzon Delarge suskunluğunu bozdu. Süper Lig'de daha önce Ankaraspor ve Bursaspor formalarını giyen Kongolu futbolcu Akhisarspor formasını giydiği ilk maçta Tuzlaspor ağlarını sarstıktan sonra 5 hafta suskun kaldı. Geçen hafta Bursaspor'a gol atarak oruç bozan Delarge, Eskişehirspor önünde de gol perdesini açan isim oldu. 30 yaşındaki futbolcu bu hafta, geçen sezon kadrosunda yer aldığı Boluspor'la deplasmanda oynanacak maçta yine takımının en önemli gol silahı olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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