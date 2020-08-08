Akhisarspor'da Cem Kavçak yuvaya geri döndü TFF 1. Lig'de mücadele eden Akhisarspor, Yılmaz Vural'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna eski antrenörü Cem Kavçak'ı getirdi.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Akhisarspor, Yılmaz Vural'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna eski antrenörü Cem Kavçak'ı getirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktörlük görevi için Cem Kavçak ile anlaştı. Teknik direktörlük görevi için en son Aksaray Belediyespor'u çalıştıran ve 2018-2019 sezonu Süper Lig'in 22. haftasından sonra Cihat Arslan ile yollarını ayırdıktan sonra takım Cem Kavçak'a emanet edilmişti ve genç hoca; göze hoş gelen, ofansif bir futbol ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor'u finale taşımıştı.

Akhisarspor, Kavçak için şu açıklamayı yaptı:

"Cem Kavçak yuvaya geri döndü. Akhisarspor'umuz Cem Kavçak ile yeni sezon için sözleşme imzaladı. Bu sözleşmenin Kulübümüze, Teknik Ekibimize ve Camiamıza hayırlısı olması dileğiyle." - MANİSA

Kaynak: İHA