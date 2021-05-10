Akhisarspor'da buruk yıl dönümü
TFF 1'inci Lig'den 2'nci Lig'e düşen Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının 3'üncü yılını buruk kutladı.
TFF 1'inci Lig'den 2'nci Lig'e düşen Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının 3'üncü yılını buruk kutladı. Süper Lig'de yer aldığı dönemde 10 Mayıs 2018'de Diyarbakır'da oynanan finalde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisar, henüz 3 yıl sonra kupanın yıl dönümünü 2'nci Lig'e düşmenin üzüntüsüyle geçirdi. Sosyal medyada taraftarlar, kupanın yıl dönümünde kulübün 3 yılda geldiği noktayı eleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı