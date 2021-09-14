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Akhisarspor'da buruk buluşma

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Akhisarspor'da buruk buluşma

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer aldığı sezona Zonguldak Kömürspor deplasmanındaki 1-0'lık galibiyetle başlayan Akhisarspor, 1.5 yıl aradan sonra taraftarlarıyla buluştuğu ilk iç saha sınavında Bucaspor 1928'e yenilerek kahroldu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer aldığı sezona Zonguldak Kömürspor deplasmanındaki 1-0'lık galibiyetle başlayan Akhisarspor, 1.5 yıl aradan sonra taraftarlarıyla buluştuğu ilk iç saha sınavında Bucaspor 1928'e yenilerek kahroldu. Taraftarının önünde son maçını 8 Mart 2020'de TFF 1'inci Lig'deki zirve mücadelesinde Osmanlıspor'la oynanan Akigo, ardından koronavirüs pandemisi yüzünden sevenlerinden 555 gün ayrı kaldı.

Yıllarca Süper Lig'de seyredip en son TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk yarışı verirken ayrılmak zorunda kaldıkları takımlarıyla 2'nci Lig'de buluşan taraftarlar, kavuşmayı buruk yaşadı. Geçen sezon küme düşen kadrosu dağılıp genç ağırlıklı takımla mücadele eden Akhisar, güçlü rakibi önünde ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle mağlubiyete razı oldu. Taraftarına uzun süre sonraki ilk buluşmada galibiyet hediye edemeyen yeşil-siyahlı ekip, bu hafta 1922 Konyaspor deplasmanına gidecek.


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