Akhisarspor'da Boluspor maçı hazırlıkları devam etti
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Akhisarspor'da Boluspor maçı hazırlıkları devam etti

11.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:29
Akhisarspor'da Boluspor maçı hazırlıkları devam etti

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Akhisarspor, deplasmanda karşı karşıya geleceği Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Akhisarspor, deplasmanda karşı karşıya geleceği Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

13 Mart Cumartesi günü deplasmanda Beypiliç Boluspor'a konuk olacak olan Ege ekibi Akhisarspor, sabah saatlerinde Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde Teknik Direktör Fırat Gül yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana koşu ve ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra taktik ağırlıklı çalışmalar yapan yeşil-siyahlı futbolcular antrenmanı tamamlandı. Öğleden sonra kara yoluyla Bolu'ya hareket eden Akhisar kafilesi, yarın gerçekleştireceği antrenman sonrası tüm hazırlıklarını tamamlayacak. Ligde zor günler geçiren Akhisarspor, Bolu'dan 3 puan ile ayrılarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

13 Mart Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Hakan Ceylan düdük çalacak. Ceylan'ın yardımcıları ise Hasan Hüseyin Tetik, Kemal Mavi ve Veli Karakaya yapacak. - MANİSA

Akhisarspor'da Boluspor maçı hazırlıkları devam etti
Akhisarspor'da Boluspor maçı hazırlıkları devam etti
Akhisarspor'da Boluspor maçı hazırlıkları devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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