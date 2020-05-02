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Akhisarspor'da alkışlar Vrsajevic'e

Akhisarspor'da alkışlar Vrsajevic'e
02.05.2020 13:38 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:38

TFF 1. Lig'de takım halinde sahaya inmek için koronavirüs salgınıyla 19 Mart'ta durdurulup 12 Haziran'da yeniden başlaması planlanan sezonla ilgili alınacak kararı bekleyen Akhisarspor'da Vrsajevic 2 yıldır takımın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.

TFF 1. Lig'de takım halinde sahaya inmek için koronavirüs salgınıyla 19 Mart'ta durdurulup 12 Haziran'da yeniden başlaması planlanan sezonla ilgili alınacak kararı bekleyen Akhisarspor'da Vrsajevic 2 yıldır takımın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Akhisarspor'a geçen sezon takım Süper Lig'deyken vatandaşı teknik direktör Safet Susic döneminde Osmanlıspor'dan transfer olup Süper Kupa'yı kazanma sevinci yaşayan futbolcu ilk yılında 20 lig maçında oynadı. Sezon başında yeşil-siyahlılar Süper Lig'e mendil sallamasına rağmen ayrılmayan Vrsajevic, sözleşmesini yeniledi. Defansın sağında ve solunda görev yapabilen 34 yaşındaki Boşnak futbolcu, bu yıl 21'i ilk 11'de 24 lig maçında görev yaptı. Toplam 1870 dakika sahada kalan Vrsajevic, defansta kendisiyle birlikte 2288 dakika oynayan vatandaşı Cocalic'ten sonra en çok forma giyen yabancı oldu. Akhisar'ın diğer Bosnalı futbolcusu Hadzic ise 310 dakika oynayabilmişti.


Kaynak: DHA

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