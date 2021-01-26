Akhisarspor'da 4 transfer
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Akhisarspor'da 4 transfer

26.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:40
Akhisarspor'da 4 transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, 4 futbolcuyu transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, 4 futbolcuyu transfer etti.

Yeşil-siyahlı kulüp, Gaziantep FK'den Mehmet Salih Yiğit'le 4,5 yıllık, Bayrampaşa'dan Kemal Cingirt'le 1,5 yıllık ve Fatih Karagümrük'te forma giyen Nijeryalı Raheem Lawal'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan Ramazan Emirhan Civelek'i sezon sonuna kadar kiralayan yeşil-siyahlılar, Semih Kaya'yı da profesyonel yaptı.

Sezon başında Sultanbeyli Belediyespor'a kiralanan İlke Nelik de takıma döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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