Akhisarspor'da 3 ismin sözleşmesi bitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akhisarspor'da 3 ismin sözleşmesi bitti

Akhisarspor'da 3 ismin sözleşmesi bitti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'den 2'nci Lig'e düştüğü için kadrodaki 9 yabancısı serbest kalacak Akhisarspor'da, kadrodaki 3 önemli yerli futbolcunun sözleşmeleri de sona erdi.

TFF 1'inci Lig'den 2'nci Lig'e düştüğü için kadrodaki 9 yabancısı serbest kalacak Akhisarspor'da, kadrodaki 3 önemli yerli futbolcunun sözleşmeleri de sona erdi. Yeşil-siyahlı formayı Süper Lig döneminden bu yana, 2014 yılından beri 7 sezondur aralıksız giyen takım kaptanı Kadir Keleş, yine daha önce 2015 yılında tranfer olduğu kulübe devre arasında dönen Orhan Taşdelen ve bu sezon çıkış yapan Doğukan Nelik'in mukaveleleri bitti. Altyapıdan yetişip bu sezon yapılan transferlere rağmen ilk 11'in değişilmezlerinden olan 20 yaşındaki Doğukan'a şimdiden birçok talibin olduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor! İstifaya davet edildiği paylaşımlar sosyal medyada gündeme oturdu
Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor! İstifaya davet edildiği paylaşımlar sosyal medyada gündeme oturdu
Kuzu kuzu gelmiyorlar! İstanbul'daki final için saatler süren toplantıdan çıkan sonuç olumlu değil
Kuzu kuzu gelmiyorlar! İstanbul'daki final için saatler süren toplantıdan çıkan sonuç olumlu değil
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hakem Ali Koç'la vallahi de billahi de benim alakam yok
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hakem Ali Koç'la vallahi de billahi de benim alakam yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Kasapoğlu
Magazin Ebru Yaşar Pınar Altuğ Serdar Ortaç Burak Sergen
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Cüneyt Çakır Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Gazze
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Akhisarspor'da 3 ismin sözleşmesi bitti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 12:37:19. #1.14#

title