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Akhisarspor'da 3 futbolcu serbest

TFF 1. Lig'de sezon boyunca kovaladığı Süper Lig'i son hafta kaçırıp Play-Off'ta da Karagümrük'e elenmenin şokunu yaşayan Akhisarspor'da 3 futbolcunun sözleşmesi bitti.

Akhisarspor'da 3 futbolcu serbest
31.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:58

TFF 1. Lig'de sezon boyunca kovaladığı Süper Lig'i son hafta kaçırıp Play-Off'ta da Karagümrük'e elenmenin şokunu yaşayan Akhisarspor'da 3 futbolcunun sözleşmesi bitti. Futbol Federasyonu'nun aldığı liglerde küme düşmenin kaldırılması kararına da tepkilerini sürdüren yeşil-siyahlılarda Ergin Keleş, Muhammet Reis ve 3 yıldır takımda forma giyen Eray Ataseven serbest kaldı. Akigo'da kadrodaki diğer 25 futbolcunun ise sözleşmeleri sürüyor. Halen transfer yasaklısı olan yeşil-siyahlılarda görevinden ayrılmayı düşündüğünü söyleyen Başkan Fatih Karabulut, iç ve dış transferi bayram sonrası ele alacaklarını belirtmişti.


Kaynak: DHA

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