Akhisarspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Akhisarspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

09.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:34
Akhisarspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig'de 13. hafta erteleme maçında 11 Ocak Pazartesi günü Adanaspor'u konuk edecek Akhisarspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

TFF 1. Lig'de 13. hafta erteleme maçında 11 Ocak Pazartesi günü Adanaspor'u konuk edecek Akhisarspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, Adanaspor maçı öncesinde teknik heyet ve futbolculara yapılan testlerde 2 oyuncuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Sağlık durumları iyi olan futbolcuların izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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