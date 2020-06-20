HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Akhisarspor'da 12 kişinin test sonucu pozitif

Akhisarspor'da gerçekleşen Covid-19 testinde tam 12 kişide pozitif sonuç ortaya çıktı.

Akhisarspor'da 12 kişinin test sonucu pozitif
20.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:09

Akhisarspor'da gerçekleşen Covid-19 testinde tam 12 kişide pozitif sonuç ortaya çıktı. Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın da test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da Altay maçı öncesinde gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre tam 12 kişide test sonuçları pozitif çıktı. Test sonuçları pozitif çıkan isimler arasında Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın olduğu da öğrenildi. Yapılan testlere göre Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın yanı sıra teknik ekipten 2 isim, 2 futbolcu ve 7 kulüp personelinin test sonuçları pozitif olarak açıklandı. Çıkan sonuçlar doğrultusunda 2. bir test yapılacağı ve ayrıca antikor testi de gerçekleştirileceği ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Son Dakika: Akhisarspor'da toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Spor
Son Dakika: Akhisarspor'da toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı Spor
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı Spor
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı Spor
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Spor
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, eski günlerini arıyor Spor
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, eski günlerini arıyor
'Bırakmam seni' kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek
"Bırakmam seni" kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek
Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım
Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek
Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın
Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı
Necip Uysal, 'kilo aldı' diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Necip Uysal, "kilo aldı" diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Muş Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Sezen Aksu Bülent Ersoy Kerimcan Durmaz
Spor Serdar Aziz Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Lgs Kadın Zeytinburnu
Şu an buradasınız: Akhisarspor'da 12 kişinin test sonucu pozitif - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 14:23:01. #1.15#
title