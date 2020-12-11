Akhisarspor çözüm bulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Akhisarspor çözüm bulacak

11.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:02
Akhisarspor çözüm bulacak

TFF 1'inci Lig'de 3 maçtır puana hasret kalıp istifa eden Cem Kavçak'ın yerine teknik direktörlük görevine Balıkesirspor'dan ayrılan Mesut Dilsöz'ü getiren Akhisarspor, gol yollarındaki sıkıntıya çare bulmaya çalışacak.

TFF 1'inci Lig'de 3 maçtır puana hasret kalıp istifa eden Cem Kavçak'ın yerine teknik direktörlük görevine Balıkesirspor'dan ayrılan Mesut Dilsöz'ü getiren Akhisarspor, gol yollarındaki sıkıntıya çare bulmaya çalışacak. Ligde 12 maçta yalnız 9 gol atabilen Akhisar, düşme hattında son iki sıradaki Ankaraspor ve Eskişehirspor'la birlikte çift haneli gol sayısına ulaşamayan 3 takımdan biri oldu. Çıktığı 12 maçın 7'sinde skor üretemeyen yeşil-siyahlı ekip, mağlubiyetle ayrıldığı son 3 maçı ise boş geçti. 270 dakikadır gole hasret olan Akhisarspor'da Bertuğ ve Ali Kaan bu sezon hiç skor üretemezken 4 golle takımın en skoreri Hadzic de 3 maçtır ağları sarsamadı. Ligde üst üste İzmir takımları Altınordu ve Altay'la Ege derbileri oynayacak Akhisarspor'da Mesut Dilsöz takımla ilk antrenmana çıkarken bir yandan devre arasında transfer yasağını kaldırmaya çalışan Evren Özbey yönetimi, altyapıdan Turhan Kaya'yla da profesyonel sözleşme imzaladı.


Akhisarspor çözüm bulacak
Akhisarspor çözüm bulacak
Akhisarspor çözüm bulacak
Akhisarspor çözüm bulacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Akhisarspor'da Dilsöz dönemi
Akhisarspor'da Dilsöz dönemi
Akhisarspor'da Mesut Dilsöz dönemi
Akhisarspor'da Mesut Dilsöz dönemi
Akhisarspor'a kaptan sözü
Akhisarspor'a kaptan sözü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Lütfi Elvan Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Yıldız Tilbe Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız İlaç Samsun Pfizer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akhisarspor çözüm bulacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 14:03:28. #1.14#
title