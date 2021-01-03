Akhisarspor çare bulamıyor
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Akhisarspor çare bulamıyor

03.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 03.01.2021 14:03
Akhisarspor çare bulamıyor

TFF 1'inci Lig'de Ümraniyespor'a da deplasmanda 2-1 mağlup olarak art arda 7'nci yenilgisini alan Akhisarspor, dibe demir attı.

TFF 1'inci Lig'de Ümraniyespor'a da deplasmanda 2-1 mağlup olarak art arda 7'nci yenilgisini alan Akhisarspor, dibe demir attı. Transfer yasağıyla altyapı ağırlıklı kalan kadrosunda her hafta kan kaybetmeyi de sürdüren Akhisar, kötü gidişi bir türlü sonlandıramadı. Yıllarca Süper Lig'de fırtınalar estirip bu yıl 1'nci Lig'de düşme korkusu yaşayan yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Mesut Dilsöz yönetiminde de çıktığı 4 maçta hiç puan alamadı. 11 Ocak'ta erteleme sınavında Adanaspor'u ağırlayıp ilk yarıyı tamamlayacak Akhisarspor'un 16 maçta 13 puanı bulunuyor. Ara transfer dönemi öncesi takımdaki 5 yabancıdan önce Bjarnason, geçen hafta Rotman'ın ayrıldığı Akhisarspor'da dün Ümraniye deplasmanında 90 dakika forma giyen Hadzic de kulübe veda etti.Geçen sezondan beri kadroda yer alıp bu sezon haftalardır kötü performansıyla eleştiri alan Bosna Hersekli forvetin ayrılığı maç biter bitmez duyuruldu. Takımda yabancı olarak yalnız kaleci Lukac ve sağ bek Vrsajevic kalırken, yönetim dışından kulübü yöneten Evren Özbey ve kardeşlerinin transfer yasağını kaldırmak için girişimleri sürüyor. Kulübe gelmeden önce menajerlik şirketleri bulunan Özbey kardeşler, ülkemizde daha önce Ankaraspor, Bursaspor ve Boluspor'da forma giyen Kongolu forvet Dzon Delarge'yi haftalardır takımla antrenmana çıkarıyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan ayrılan Fildişi Sahilli kanat oyuncusu İbrahim Sissoko'nu adı da Akhisar'la anılıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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