Akhisarspor çare bulamadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akhisarspor çare bulamadı

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Akhisarspor çare bulamadı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 4'üncü mağlubiyetini lider Pendikspor önünde alarak düşme hattında kalan Akhisarspor, kötü gidişe bir türlü engel olamadı.

AKHİSAR, MANİSA (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 4'üncü mağlubiyetini lider Pendikspor önünde alarak düşme hattında kalan Akhisarspor, kötü gidişe bir türlü engel olamadı. Ligde 7 maçtır kazanamayan yeşil-siyahlı ekip, evinde başa baş bir oyun ortaya koyduğu güçlü rakibine 89'uncu dakikada yediği tek golle teslim oldu. 2019 yılında Süper Lig'den, geçen sezon da 1'inci Lig'den düşen, transfer yasağı nedeniyle sezon başında ve devre arasında genç ağırlıklı kalan kadrosunu takviye edemeyen Akhisar, grupta 23 puanla 16'ncı sırada yer alıyor.


- Akhisar

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Pendikspor, Akhisar, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title