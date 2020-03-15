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Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Mehmet Özdilek, Spor

Akhisarspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

TFF 1. Lig'i 28. hafta mücadelesinde Akhisarspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor golsüz berabere kaldı.

15.03.2020 22:37 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:37
Akhisarspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

TFF 1. Lig'i 28. hafta mücadelesinde Akhisarspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor golsüz berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.


Takıma yeni geldiğini ve 2 günlük bir çalışma yapabildiğine değinen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Maç başladığı gibi bitti. Zor bir deplasman Akhisar, gerçekten önemli oyuncuları var, bir realite var maçı kazansalardı üzerimize çıkacaklardı. Dolayısıyla bu şartlarda 2 günlük süreçle oyuncularımla birlikteyim. Neler değişti, aslında seyredenler bunun farkındalığını görmüşlerdir diye düşünüyorum. Hem teoride hem de pratikte çok kısa olmasına rağmen çok doğru bir duruşumuz vardı. Kazanabileceğimiz pozisyonlarımız da vardı ama tabi biz maça başlarken özellikle 30-35 dakika içerisinde 2 tane sakat oyuncu verebileceğimizi hayal etmedik açıkçası. Ancak oynan süre içerisinde oyuncuların iştahları, coşkuları kazanma arzuları çok yüksek seviyedeydi. Bugüne baktığımızda yerimizi korumak rakibimizi altta tutmak o anlamda çok kıymetliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah kalan 6 haftada camiaya yakışır mücadele ve istek devam edecek. Bunu ümit ediyorum ki sonunda da şampiyonlukla taçlandırmak için elimizden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyacağız. Çünkü camia ve Erzurum şehri bunu hak ediyor" dedi.


Berabere biten bir maçta 6 net pozisyon yakaladıklarını ifade eden Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Galibiyete daha yakın taraf olmamıza rağmen kazanamamanın verdiği üzüntüyü yaşıyoruz. Tabii ki karşımızda ligin ikincisi çok güçlü bir rakip vardı ve bu ligin en az gol yiyen takımların başında geliyordu. Oynama mantıklarında da kapanma var, dolayısıyla buna müsait oyuncuları da var. Tabii ki bizde kontra atağa karşı tedbirli oynamak zorundaydık. O yüzden biz de pür dikkat içerisinde oynamaya çalıştık ve maalesef istediğimiz sonuca varamadık. Ben bugün kazanılmış 1 puanı kaybedilmiş 2 puan olarak görüyorum. Çünkü kazanabilmiş olsak aylar sonra lig ikincisi olmanın verdiği keyfi yaşayacaktık ve rakibimizi 1 puan geçecektik ve Bursaspor takımını da altımıza alacaktık. Ama maalesef bunu gerçekleştiremedik. Oyuncularım çok üzüldüler ama tabi genel anlamda bakıldığında bu Pazar ve Çarşamba maçları çok kolay değil. Önümüzde hemen 5 gün sonra Cuma günü oynayacağımız Altay maçı var. Çok zorlu maçları arka arkaya oynayacağız. Ancak yapacak bir şey yok fikstür de böyle bir şansızlığımız olmuş. Direk çıkma şansını yakaladık ve kaybetmek istemiyoruz. Kalan 6 maçı da içeride dışarıda diye ayırmadan kazanmak istiyoruz. Alınacak 18 puanı da alırsak 63 puanla bu ligden ikinci olarak çıkarız. Dolayısıyla bu şansı sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Olmazsa da 55 puan ve üstü ile bu ligde play-off oynarız. Tabii ki play-off kolay bir şey değil gönül istiyor ki Akhisarspor düştüğü gibi tekrar geri dönsün" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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