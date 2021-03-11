Akhisarspor, Boluspor karşılaşması öncesi Manisa'daki hazırlıklarını tamamladı
11.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:03
TFF 1. Lig'de 13 Mart Cumartesi günü Beypiliç Boluspor'a konuk olacak Akhisarspor, Manisa'daki son antrenmanını yaptı.
TFF 1. Lig'de 13 Mart Cumartesi günü Beypiliç Boluspor'a konuk olacak Akhisarspor, Manisa'daki son antrenmanını yaptı.
Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Fırat Gül yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren futbolcular, daha sonra taktik çalışması yaptı.
Kara yoluyla Bolu'ya hareket eden yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz