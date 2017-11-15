Akhisarspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Etti

Süper Lig'de 17 Kasım Cuma günü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.



Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra 5'e 2 çalışan futbolcular, idmanı taktik çalışma ile tamamladı.



Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Serginho, antrenmana katılmadı.



Karşılaşma için son çalışmasını yarın tesislerinde gerçekleştirecek Teleset Mobilya Akhisarspor, daha sonra kara yoluyla İstanbul'a geçecek.