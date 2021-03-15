Akhisarspor beraberliği unuttu
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Akhisarspor beraberliği unuttu

15.03.2021 11:14 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:20
Akhisarspor beraberliği unuttu

SPOR Toto 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulma savaşı veren Akhisarspor, 17 maçtır sahadan hiç beraberlikle ayrılmadı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulma savaşı veren Akhisarspor, 17 maçtır sahadan hiç beraberlikle ayrılmadı. Son beraberliğini 8 Kasım'daki Beypiliç Boluspor randevusunda 2-2'lik sonuçla alan Akhisar, ardından çıktığı 17 karşılaşmada 4 galibiyet, 13 yenilgi elde etti. Yeşil-siyahlı ekip ligde 2 kez sahadan 1 puanla ayrılan Altay'dan sonra Bursaspor'la birlikte 4 beraberlikle ligin en az berabere kalan ekibi oldu. Son iki maçta Eskişehirspor ve Boluspor'u mağlup ederek umutlanan Akhisarspor, Balıkesirspor'un dün Altay'a evinde mağlup olmasıyla da çifte sevinç yaşadı. 2 hafta önceye kadar rakibinin 6 puan gerisinde olan düşme hattındaki Akhisar, kurtuluş hattındaki Balıkesir'le arasındaki farkı 1 puana indirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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