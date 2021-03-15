Akhisarspor beraberliği unuttu

SPOR Toto 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulma savaşı veren Akhisarspor, 17 maçtır sahadan hiç beraberlikle ayrılmadı. Son beraberliğini 8 Kasım'daki Beypiliç Boluspor randevusunda 2-2'lik sonuçla alan Akhisar, ardından çıktığı 17 karşılaşmada 4 galibiyet, 13 yenilgi elde etti. Yeşil-siyahlı ekip ligde 2 kez sahadan 1 puanla ayrılan Altay'dan sonra Bursaspor'la birlikte 4 beraberlikle ligin en az berabere kalan ekibi oldu. Son iki maçta Eskişehirspor ve Boluspor'u mağlup ederek umutlanan Akhisarspor, Balıkesirspor'un dün Altay'a evinde mağlup olmasıyla da çifte sevinç yaşadı. 2 hafta önceye kadar rakibinin 6 puan gerisinde olan düşme hattındaki Akhisar, kurtuluş hattındaki Balıkesir'le arasındaki farkı 1 puana indirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı