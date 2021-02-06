Akhisarspor, Balıkesir'de terleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akhisarspor, Balıkesir'de terleyecek

06.02.2021 13:20 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:23
Akhisarspor, Balıkesir'de terleyecek

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk iki maçında Tuzlaspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'u yenerek seri yakalayan Akhisarspor, yarın alt sıralardaki önemli rakiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'a konuk olacak.

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk iki maçında Tuzlaspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'u yenerek seri yakalayan Akhisarspor, yarın alt sıralardaki önemli rakiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'a konuk olacak.Balıkesir Atatürk Stadı'nda Kutluhan Bilgiç'in yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Teknik direktör Mesut Dilsöz, zorlu deplasmanda galip döneceklerine inandığını söyledi. Üst üste alınan galibiyetlerin kendilerine büyük moral verdiğini ifade eden Dilsöz, "Amacımız kazanıp alt sıralarla bağımızı iyice koparabilmek. Balıkesirspor da aynı amaç için sahada olacak. Zorlu bir müsabaka bizleri bekliyor" diye konuştu.  


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ziya Selçuk Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Barış Manço Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Mesut Özil Aykut Kocaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Mersin Antalya Evlilik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akhisarspor, Balıkesir'de terleyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 13:24:45. #1.16#
title