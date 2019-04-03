Akhisarspor Avantajı Kaptı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ümraniyespor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Akhisarspor'u konuk etti.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ümraniyespor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Akhisarspor'u konuk etti. Mücadele Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada sağ kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Alaaddin'in ortasında Emircan'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 39. dakikada sol taraftan Regattin'in ortasında Ümraniyespor defansından seken topu alan Güray'ın ceza sahası dışından gelişine çektiği şutta top üstten auta çıktı. 45+1.dakikada Serkan Göksu'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Lukac kornere çeldi. 52.dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Vasilogiannis'in ceza alanı içinde sağ çaprazdan çektiği şut direğin solundan dışarı çıktı. 63. dakikada Emircan'ın pasında ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Leandro'nun sert şutu üstten auta çıktı. 82. dakikada orta sahada topu alan Manu, sol kanattan ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Manu'ya Metin Erol geçit vermedi. 85. dakikada Yasir'in kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topa gelişine vuran Timur'un şutunda kaleci Lukac topu güçlükle kornere çeldi. 86. dakikada Manu'nun sağ kanattan açtığı ortada topla penaltı noktasında buluşan Bokila, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-0 Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Mustafa Savranlar xx Ümraniyespor: Metin xx, Alaaddin xx (Uğur dk. 86 ?), Merthan xx, Tarık xx, Yasir xx, Serkan xx, Muhammed xx, Emircan xx, Vasilogiannis xx (Leandro dk.61 x), Recep xx (Timur dk. 77 ?), Atabey x Yedekler: Burak, Appindangoye, Bahadır, Diabang Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek Akhisarspor: Lukac xxx, Zeki xx, Cocalic xxx (Eray dk. 89 ?), Caner xx, Kadir xx, Aykut xx, Rotman xx, Bilal xx (Sissoko dk. 65 xx), Güray xx (Bokila dk. 71 xx), Regattin xxx, Manu xx Yedekler: Halil, Fatit, Vrsajevic, Barbosa, Onur, Hasan, Cikalleshi Teknik Direktör: Cem Kavçak Gol: Bokila (Dk. 86) (Akhisarspor) Sarı kartlar: Rotman, Aykut, Sissoko, Bokila (Akhisarspor)
(Güven Mert Ercan - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)