Akhisarspor antrenmanlara yarın başlayacak TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, 4 günlük iznin ardından antrenmanlara yarın başlayacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, 4 günlük iznin ardından antrenmanlara yarın başlayacak.

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, yaptığı açıklamada, Altay maçı için perşembe günü İzmir'de bulundukları sırada liglerin ertelendiğini bu nedenle oyunculara 4 gün izin verdiklerini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının bir süre sonra biteceğini belirten Vural, "Tabii ki tedbirler alınıyor. Oyuncularımız bu konuda bilinçliler. Yabancı oyuncularımız şehirden ayrılmadılar, kendi evlerindeler. Kulüp tesislerini her gün ilaçlatıyoruz. Tedbirleri alıyoruz. Futbolcularımızın performanslarının daha fazla düşmemesi için yarın antrenmanlara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA