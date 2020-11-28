Akhisarspor Ankaraspor maçının ardından
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Akhisarspor Ankaraspor maçının ardından

28.11.2020 19:02 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:06
Akhisarspor Ankaraspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Akhisarspor, evinde ağırladığı Ankaraspor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Akhisarspor, evinde ağırladığı Ankaraspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, "Kazanmak istediğimiz bir maçtı. İyi de bir maçtı. Geçen hafta umutlu başlamıştık. Ama bazen istediklerinizin karşılığını alamıyorsunuz" dedi.

TFF 1. Lig'de mücadele veren Akhisarspor, 2020-2021 sezonunun 11. hafta maçında Spor Toto Akhisar stadında Ankaraspor ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada konuk ekip 76'ıncı dakikada Beykan ile bulduğu golle karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, "Kazanmak istediğimiz bir maçtı. İyi de bir maçtı. Geçen hafta umutlu başlamıştık. Ama bazen istediklerinizin karşılığını alamıyorsunuz. Bizim için kötü oldu. Önümüzdeki maçlarda bunun telafisi için çalışacağız. Söylenecek başka bir şey yok" dedi.

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Mustafa Özer: "Kazandığımız topları etkili kullanmayı hedeflemiştik"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ankaraspor Teknik Direktörü Mustafa Özer ise, "Öncelikle galip geldiğimiz için çok mutluyum. Haftalardır galip gelemiyorduk. Bu benim 3. haftam. Bursaspor, Boluspor ve Akhisarspor maçında takım başında oldum. Elimizden geldiği kadar takım ruhunu, takım birlikteliğini oluşturmak, oyuncularım bugün çok iyi mücadele etti. Hafta içinde çalıştığımız bütün teknik, taktik stratejimizi de belirlemiştik. Oyuncularımı gerçekten kutluyorum. İyi mücadele ettik. Hem beni çok sevindirdi hem de çok iyi oynadık ve sonuç aldık. Bizim için en önemli şeylerden biri de buydu. Kazandığımız topları etkili kullanmayı hedeflemiştik. Oyuncularım bu görevi en iyi şekilde yaptılar. Bu galibiyet gerçekten bize ileriye dönük mal oldu. Daha işimiz bitmedi. Daha çok üretmek lazım. Antrenörlük felsefemi Ankraspor'a yerleştirmek istiyorum. Koşan, mücadele eden etkili bir takım oluşturmak istiyorum. İnşallah bunu da başarırız" diye konuştu. - MANİSA

Akhisarspor Ankaraspor maçının ardından

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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