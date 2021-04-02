Akhisarspor, Ankaraspor deplasmanında puan arayacak
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Akhisarspor, Ankaraspor deplasmanında puan arayacak

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Akhisarspor, Ankaraspor deplasmanında puan arayacak

TFF 1. Lig'e tutunma mücadelesi veren Akhisarspor ile Ankaraspor yarın Ankara'da karşılaşacak.

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TFF 1. Lig'e tutunma mücadelesi veren Akhisarspor ile Ankaraspor yarın Ankara'da karşılaşacak.

Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak.

Ligde 25 puana sahip Akhisarspor, 28'er puana sahip Menemenspor ile Adanaspor'un 3 puan gerisinde düşme hattında bulunuyor. Akhisarspor'da sarı kart cezalısı Doğukan Nelik yarın forma giyemeyecek.

Son 8 maçtır kazanamayan Ankaraspor, 16 puanla 17. sırada yer alıyor.

Ligin ilk devresinde Ankaraspor, Akhisarspor'u 1-0 mağlup etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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