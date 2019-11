Akhisarspor - Altay maçının ardında

24.11.2019 22:46 | Son Güncelleme: 24.11.2019 22:51

TFF 1. Lig'in 12. haftasında ev sahibinin 2-1 üstünlüğü ile sona eren Akhisarspor ve Altay takımlarının teknik direktörleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



24 Kasım öğretmenler gününü kutlayan ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Zirve için çok önemli bir karşılaşmaydı. Özellikle rakibimizin konum itibari ile ve çok iyi bir kadro ile oynayacağımızı biliyorduk. Maçın özellikle ilk yarısında tamamen üstündük diyebilirim. Rakip kontra atakla oynayacaktı bunu da biliyorduk. İlk yarıda altı ya da yedi tane pozisyonumuz vardı, birini atmış olsak maç daha değişik olacaktı. İkinci yarı hiç yapmak istemediğimiz bir basit hata ile başladık maça. Bu gol bizim için maçın dönüm noktası oldu. Önemli olan yediğimiz gol değil, golden sonraki reaksiyon bizim için çok önemliydi. Bütün oyuncularımı kutluyorum. 1-0'dan sonra Altay gibi tecrübeli bir takıma karşı oradan dönmek bizim için çok önemliydi. Maçın son bölümlerinde 2-1'den sonra beraberlik adına rakip bir baskı kurdu. Ama bütün oyuncularım çok savaştılar, çok mücadele ettiler. Hepsini tebrik ediyorum, ayaklarına sağlık. Burada bizim kadar aslan payını da taraftarlarımıza vermek istiyorum. 1-0'dan sonra da takımı inanılmaz desteklediler. Mağlup duruma düştükten sonra onların desteği ve sahadaki bütünleşmemiz taraftar ve futbolcu bütünleşmesi bize galibiyeti getirdi. Zirve yolunda çok önemli 3 puan aldık, yolumuza devam ediyoruz. Bu maçı artık unuttuk Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başlayacağız. Altay'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.



Karşılaşmanın hakeminden sarı kart gören Altıparmak, futbol hayatında da çok centilmen bir oyuncu olduğunu, hakemin hem Altay hem de Akhisarspor için çok kötü maç yönettiğini ifade etti.



Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Kazanamadığımız için fazlasıyla üzgünüz, iyi oynuyoruz ve kaybediyoruz. Bir şeylerin arkasına da sığınmıyoruz. Karşılaşmada iyi oyun sergiledik, pozisyonlar da bulduk, öne de geçtik ama neticesinde mağlup olduk. Bu takımın bir an önce bu seriyi bozması gerekiyor. Bunun için oyuncular sahada gereğini yaptığını düşünüyorum. Taraftar da tribünde bize olan her türlü desteği verdiğini düşünüyorum. İki tane şanssız gol yedik, mağlup olduk ve sözün bittiği yerdeyiz. Mutlaka bir yerde bu şansızlık dönecektir ve bir an önce olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA