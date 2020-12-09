Akhisarspor - Adanaspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

TFF 1. Lig'de 13. haftanın maçları başladı. Bugün oynanacak maçlardan birisi Akhisarspor - Adanaspor maçıdır. Peki Akhisarspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Akhisarspor - Adanaspor maçıdır. Peki Akhisarspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

AKHİSARSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Akhisarspor - Adanaspor maçı normalde bugün 9 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:30 'da başlayacaktır. Fakat maçta erteleme kararı verildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncular bulunduğu için maçta erteleme oldu. Maçın henüz ne zamana ertelendiği bilinmiyor.

AKHİSARSPOR - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TFF 1. Lig maçları anlaşma gereği TRT kanalında yayınlanmaktadır. Bu maçın da TRT'de yayınlanması bekleniyor.

AKHİSARSPOR - ADANASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

Maç ertelendiği için hakemleri henüz belli değil.