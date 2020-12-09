Akhisarspor - Adanaspor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? TFF 1. Lig Akhisarspor - Adanaspor maçı ne zamana ertelendi?
TFF 1. Lig'de 11. hafta maçları oynamaya devam ediyor. Normalde bugün başlayacak olan Akhisarspor - Adanaspor maçı ertelendi. Peki maç neden ertelendi? Koronavirüsten dolayı mı erteleme kararı alındı? Tüm detaylar haberimizde.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Akhisarspor - Adanaspor maçı normalde bugün 13:30'da oynanacaktı. Fakat maç ileriki bir tarihe ertelendi. Peki Akhisarspor - Adanaspor maçı niye ertelendi? Son durum nedir? Ne zaman başlayacak?
AKHİSARSPOR - ADANASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?
Normalde 9 Aralık Çarşamba saat 13:30 'da oynanması planlanan Akhisarspor - Adanaspor maçı ileriki bir tarihe ertelendi.
AKHİSARSPOR - ADANASPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?
Adanaspor'un yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle maçta erteleme kararı alındı. Pozitif vakaların ardından TFF maçta erteleme kararı alındığını açıkladı. Maç ileriki bir tarihe ertelendi.
AKHİSARSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Maç normalde 9 Aralık Çarşamba saat 13:30 'da oynanacaktı. Fakat Covid-19 vakaları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi. Maçın erteleneceği tarih henüz açıklanmadı.