Akhisarspor - Adanaspor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? TFF 1. Lig Akhisarspor - Adanaspor maçı ne zamana ertelendi?
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Akhisarspor - Adanaspor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? TFF 1. Lig Akhisarspor - Adanaspor maçı ne zamana ertelendi?

09.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:02
Akhisarspor - Adanaspor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? TFF 1. Lig Akhisarspor - Adanaspor maçı ne zamana ertelendi?

TFF 1. Lig'de 11. hafta maçları oynamaya devam ediyor. Normalde bugün başlayacak olan Akhisarspor - Adanaspor maçı ertelendi. Peki maç neden ertelendi? Koronavirüsten dolayı mı erteleme kararı alındı? Tüm detaylar haberimizde.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Akhisarspor - Adanaspor maçı normalde bugün 13:30'da oynanacaktı. Fakat maç ileriki bir tarihe ertelendi. Peki Akhisarspor - Adanaspor maçı niye ertelendi? Son durum nedir? Ne zaman başlayacak?

AKHİSARSPOR - ADANASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Normalde 9 Aralık Çarşamba saat 13:30 'da oynanması planlanan Akhisarspor - Adanaspor maçı ileriki bir tarihe ertelendi.

AKHİSARSPOR - ADANASPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Adanaspor'un yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle maçta erteleme kararı alındı. Pozitif vakaların ardından TFF maçta erteleme kararı alındığını açıkladı. Maç ileriki bir tarihe ertelendi.

AKHİSARSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Maç normalde 9 Aralık Çarşamba saat 13:30 'da oynanacaktı. Fakat Covid-19 vakaları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi. Maçın erteleneceği tarih henüz açıklanmadı.

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