Akhisarspor - Adanaspor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? TFF 1. Lig Akhisarspor - Adanaspor maçı ne zamana ertelendi?

TFF 1. Lig'de 11. hafta maçları oynamaya devam ediyor. Normalde bugün başlayacak olan Akhisarspor - Adanaspor maçı ertelendi. Peki maç neden ertelendi? Koronavirüsten dolayı mı erteleme kararı alındı? Tüm detaylar haberimizde.