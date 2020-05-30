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Akhisarspor'a onay çıkmadı

TFF 1'inci Lig'de 19 Haziran'da kaldığı yerden tekrar başlayacak sezon öncesihazırlık maçı oynamayı talep eden Akhisarspor'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) izin çıkmadı.

Akhisarspor'a onay çıkmadı
30.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:25

TFF 1'inci Lig'de 19 Haziran'da kaldığı yerden tekrar başlayacak sezon öncesihazırlık maçı oynamayı talep eden Akhisarspor'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) izin çıkmadı. Koronavirüs salgınıyla verilen arada 3 ayı maç yapmadan geçirip direkt lig maratonuna dönecek Süper Lig hedefindeki yeşil-siyahlılarda teknik direktör Yılmaz Vural, "Futbol Federasyonu'na talepte bulunduk. Ben de yetkililerle görüştüm ama onay alamadık. En son olarak da sağlık heyetimiz TFF Sağlık Kurulu'yla toplantı yaptı. Hazırlık maçları da normal maç olarak değerlendirildiği için tüm takımlara karşılaşma öncesi test uygulanması gerekiyor. Yerine getirilmesi gereken birçok kriter var. Hiçbir takım lig öncesi hazırlık maçı yapamayacak. Ancak en azından herkes eşit şartlarda olacak" dedi.


Kaynak: DHA

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