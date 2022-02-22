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Akhisarspor'a lider konuk

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Akhisarspor'a lider konuk

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 maçtır galibiyete hasret kalıp art arda 3 mağlubiyetle düşme hattına demir atan Akhisarspor, yarın şampiyonluğa koşan lider Pendikspor önünde zincir kırmaya çalışacak.

AKHİSAR, MANİSA (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 maçtır galibiyete hasret kalıp art arda 3 mağlubiyetle düşme hattına demir atan Akhisarspor, yarın şampiyonluğa koşan lider Pendikspor önünde zincir kırmaya çalışacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Grupta geçen hafta sonunu bay takım olarak geçen yeşil-siyahlı ekip, 22 maçta topladığı 23 puanla 16'ncı sırada yer alıyor. Pendikspor ise 51 puanla en yakın rakibinin 14 puan önünde zirvede bulunuyor.


- Akhisar

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Pendikspor, Akhisar, Spor, Haberler

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