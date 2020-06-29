HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Akhisarspor'a hayat veren üçlük

TFF 1'inci Lig'de 3 ay ara verilen sezonun yeniden start aldığı ilk haftada yaşadığı 12 koronavirüs vakasıyla sarsılıp moral bozukluğuyla çıktığı Altay deplasmanını kaybeden Akhisarspor, Cesar Grup Ümraniyespor'u genç forveti Bertuğ'un 87'nci dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederken 3 puandan çok...

Akhisarspor'a hayat veren üçlük
29.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:19

TFF 1'inci Lig'de 3 ay ara verilen sezonun yeniden start aldığı ilk haftada yaşadığı 12 koronavirüs vakasıyla sarsılıp moral bozukluğuyla çıktığı Altay deplasmanını kaybeden Akhisarspor, Cesar Grup Ümraniyespor'u genç forveti Bertuğ'un 87'nci dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederken 3 puandan çok daha fazlasını kazandı. Sezon başında 3'üncü Lig ekibi Şile Yıldızspor'dan transfer edilip maçta Hadzic'in yerine 67'nci dakikada oyuna dahil olan 23 yaşındaki Bertuğ, Akhisar formasıyla kaydettiği ilk golle takımına hayat verdi.

Yaşadığı kabus gibi günlerin ardından, maça, son yapılan 3 koronavirüs testleri negatif çıkmasına rağmen Futbol Federasyonu'ndan sahaya çıkmak için onay alamayan teknik direktör Yılmaz Vural, futbolcular Burhan, Ergin, Vrsajevic, sakat Muhammet Reis, Alperen, Hasan Ali ile cezalı Cocalic'ten yoksun çıkan Akigo, alınan 3 puanla Süper Lig yarışına tutundu.

Bu galibiyetle 48 puana ulaşarak Play-Off hattındaki yerini son anda koruyan yeşil-siyahlılar, son 4 maç öncesi ikinci sıradaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un 5 puan gerisinde yer alıp direkt Süper Lig umutlarını da az da olsa canlı tuttu. Son haftaların yoğun programla oynanacağı ligde perşembe günü İstanbulspor deplasmanına çıkacak Akhisarspor'da Rotman ve Musa Nizam cezalı duruma düştü.YILMAZ VURAL VE FUTBOLCULAR İÇİN GÖZLER TFF'DEAkhisarspor, Altay maçı öncesi 19 Haziran'da yapılan koronavirüs testleri pozitif sonuçlanan teknik direktör Yılmaz Vural ve futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş ile Vrsajevic'e ardından yapılan 3 test negatif sonuçlanmasına rağmen henüz izin alamazken, halen TFF'nin kararını bekliyor. Akigo'da ilk test pozitif çıkınca bir süre hastanede karantina altında kalan Vural ve futbolcular, ardından testlerin negatif çıkmasıyla taburcu olup takıma katıldı. Futbolcular ve Vural'ın geçen hafta salı, perşembe ve cuma günü yapılan testleri negatif çıkarken TFF'ye Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün değiştirilmesi başvurusu yapan Akhisar, sonuç alamadı.

TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı protokole göre takımlardaki koronavirüs vakalarında 14 günlük karantina sürecinin tamamlanması ve bu dönemde iki negatif test arasında 5 günlük süre olması zorunlu tutuluyor. Sezonun Süper Lig yarışında hayati öneme sahip son haftalarında teknik patronu ve 3 önemli futbolcusundan yararlanamayan Akhisarspor yönetimi, karantina sürecinin sonraki testler negatif olmasına rağmen TFF tarafından 14 gün olarak belirlenmesine anlam veremediklerini, bu konuda haklarını arayacaklarını ve 2 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da yapılacak İstanbulspor maçında Yılmaz Vural ve 3 futbolcunun yer alması için tekrar başvuru yaptıklarını bildirdi. Henüz 14 günlük süreci tamamlamayan Akhisarlılar, talimat değişmezse perşembe de sahada olmayacak.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı Spor
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Spor
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Spor
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor Spor
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Spor
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı Spor
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya...
Tarım Bakanlığını protesto eden besici, köyün ortasında süt banyosu yaptı
Tarım Bakanlığını protesto eden besici, köyün ortasında süt banyosu yaptı
Son Dakika: Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan deprem sonrası ilk açıklama: Can kaybı ya da hasar bilgisi yok
Son Dakika: Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan deprem sonrası ilk açıklama: Can kaybı ya da hasar bilgisi yok
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1356 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1356 yeni vaka tespit edildi
Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi
Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez
Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Altının gram fiyatı 390 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 390 liradan işlem görüyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Halife Hafter Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Murat Boz Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Yılmaz Vural Sergen Yalçın İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Muğla Deprem Başakşehir
Şu an buradasınız: Akhisarspor'a hayat veren üçlük - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 12:22:52. #1.14#
title